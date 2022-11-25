Парламент Нідерландів визнав Росію державою - спонсором тероризму

Палата представників Нідерландів визнала Росію державою - спонсором тероризму через війну в Україні. За таке рішення проголосувала більшість парламентаріїв.
Про це повідомляє місцева агенція NRC.
Рішення було схвалено більшістю голосів. У тому числі його підтримали депутати Народної партії за свободу та демократію, Трудової партії, Християнсько-демократичної партії та «Зелених лівих».
Російська армія структурно та навмисно завдає ударів по цивільним цілям в Україні, йдеться у документі. Депутати також закликали до максимально можливої підтримки України у гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра пояснив, що закони країни не передбачають жодних санкцій для тих, кого визнали спонсором тероризму.. Водночас він зазначив, що якщо аналогічні резолюції ухвалять в інших країнах Євросоюзу чи НАТО, можна було б спільно надати Росії цей статус.
23 листопада рішення про визнання Росії державою - спонсором тероризму ухвалив Європейський парламент. У резолюції наголошувалося, що росія робила навмисні напади та звірства проти цивільного населення України, знищувала об'єкти цивільної інфраструктури; і такі дії прирівнюються до актів терору і є військовими злочинами. Європарламентарі зазначали, що резолюція підготує ґрунт для притягнення президента володимира Путіна та його уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом.
Після цього Росія обрушила нові ракетні удари на Україну. Усього було випущено 67 снарядів, загинуло 10 осіб, більша частина населення залишилася без електрики. Президент України Володимир Зеленський пов'язав атаку з резолюцією Європарламенту та наголосив, що росія довела всьому світу, що все сказане у документі — правда.
Раніше росію визнали державою-спонсором тероризму Литва, Латвія, Естонія, Чехія.
Рішення було схвалено більшістю голосів. У тому числі його підтримали депутати Народної партії за свободу та демократію, Трудової партії, Християнсько-демократичної партії та «Зелених лівих».
Російська армія структурно та навмисно завдає ударів по цивільним цілям в Україні, йдеться у документі. Депутати також закликали до максимально можливої підтримки України у гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра пояснив, що закони країни не передбачають жодних санкцій для тих, кого визнали спонсором тероризму.. Водночас він зазначив, що якщо аналогічні резолюції ухвалять в інших країнах Євросоюзу чи НАТО, можна було б спільно надати Росії цей статус.
23 листопада рішення про визнання Росії державою - спонсором тероризму ухвалив Європейський парламент. У резолюції наголошувалося, що росія робила навмисні напади та звірства проти цивільного населення України, знищувала об'єкти цивільної інфраструктури; і такі дії прирівнюються до актів терору і є військовими злочинами. Європарламентарі зазначали, що резолюція підготує ґрунт для притягнення президента володимира Путіна та його уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом.
Після цього Росія обрушила нові ракетні удари на Україну. Усього було випущено 67 снарядів, загинуло 10 осіб, більша частина населення залишилася без електрики. Президент України Володимир Зеленський пов'язав атаку з резолюцією Європарламенту та наголосив, що росія довела всьому світу, що все сказане у документі — правда.
Раніше росію визнали державою-спонсором тероризму Литва, Латвія, Естонія, Чехія.
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