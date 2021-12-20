Парламент призначив трьох членів Нацради з ТБ

13:40 15 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 15 грудня, народні депутати обрали членів Нацради України з телебачення та радіомовлення за своєю квотою.



Верховна Рада 15 грудня ухвалила рішення про призначення на посади членів Нацради України з телебачення та радіомовлення за своєю квотою Олександра Бурмагіна, Олега Черниша та Ольгу Герасим'юк.



На посади претендували 13 кандидатур. За допомогою рейтингового голосування було призначено:



Ольга Герасим'юк – голова Нацради з 2020 року – отримала підтримку 268 нардепів;

Олександр Бурмагін – медіаюрист ГО “Платформа прав людини” – отримав підтримку 283 нардепів;

Олег Черниш – член Нацради з 2014 року, раніше був головою департаменту розвитку мереж мовлення низки телеканалів - його підтримали 273 нардепи.



Нагадаємо, що Нацрада з телебачення та радіомовлення відстрочила проведення конференції з обрання члена наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України у правозахисній сфері, раніше запланованої на період з 15 по 19 листопада. Нову дату пообіцяли визначити після скасування у Києві червоного рівня епідемічної небезпеки.



Член наглядової ради від громадських об'єднань у правозахисній сфері обиратиметься на місце виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка, повноваження якого завершилися 7 грудня 2021 року.



Раніше ГО "Центр інформації про права людини" оприлюднила відкрите звернення до голови Нацради Ольги Герасим'юк, голови та членів Громадської комісії з питань проведення конференцій. У ньому правозахисники стверджували, що до складу Наглядової ради НСТУ своїх представників делегували фейкові правозахисні організації з метою обрати до цього органу свого представника.