Парламент Канади схвалив резолюцію, де назвав дії росії в Україні геноцидом

На підставі доказів системних та масових військових злочинів та злочинів проти людяності, які влаштували проти українців російські військові за вказівкою диктатора володимира путіна та членів держдуми, Парламент Канади одноголосно визнав дії росії в Україні геноцидом.
Про це повідомляє La Presse з посиланням на відповідну ухвалу.
Автором документа стала критик із закордонних справ Хізер Макферсон. У постанові йдеться, що «росія під час війни робила масові звірства та систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України».
Автором документа стала критик із закордонних справ Хізер Макферсон. У постанові йдеться, що «росія під час війни робила масові звірства та систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України».
У клопотанні зазначається, що військові злочини росії в Україні включають: масові звірства, систематичні випадки умисних убивств українських мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, фізичну шкоду, психічну шкоду, зґвалтування.
Канада була однією з перших країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду для розслідування заяв про військові злочини та злочини проти людяності в Україні.
Вона також закликала прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо посилити санкції проти росії та збільшити обсяг гуманітарної допомоги Києву.
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