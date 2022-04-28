Парламент Канади схвалив резолюцію, де назвав дії росії в Україні геноцидом

14:45 28 квітня Київ, Україна

На підставі доказів системних та масових військових злочинів та злочинів проти людяності, які влаштували проти українців російські військові за вказівкою диктатора володимира путіна та членів держдуми, Парламент Канади одноголосно визнав дії росії в Україні геноцидом.





Автором документа стала критик із закордонних справ Хізер Макферсон. У постанові йдеться, що «росія під час війни робила масові звірства та систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України». Про це повідомляє La Presse з посиланням на відповідну ухвалу.Автором документа стала критик із закордонних справ Хізер Макферсон. У постанові йдеться, що «росія під час війни робила масові звірства та систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України».

У клопотанні зазначається, що військові злочини росії в Україні включають: масові звірства, систематичні випадки умисних убивств українських мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, фізичну шкоду, психічну шкоду, зґвалтування.

Канада була однією з перших країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду для розслідування заяв про військові злочини та злочини проти людяності в Україні.

«Нам необхідно фінансувати Міжнародний кримінальний суд і робити більше, щоб переконатися, що маємо всі інструменти та ресурси, необхідні для розслідування та притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за цим геноцидом. Ми підтримаємо український народ у його боротьбі за справедливість», — заявила Макферсон.

Вона також закликала прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо посилити санкції проти росії та збільшити обсяг гуманітарної допомоги Києву.