Парламент Грузії негайно повертає до Києва свого посла

08:40 10 квітень Київ, Україна

Відносини між Україною та Грузією завжди були дружніми. Тому торішній від'їзд грузинського посла з Києва був очікувано тимчасовим. Вчора, 9 квітня, виступаючи перед парламентом, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд негайно повернути до Києва посла через масштабне стягування військ Росії до кордону України.

"Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і вираження солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні в знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва", - оголосила президентка.

Відзначимо, раніше заяву в зв'язку з ситуацією на Донбасі прийняв і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв'язків. Дипломати висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, в заяві говорилося, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує більш активну участь Північноатлантичного союзу в Чорноморському регіоні як фактор підвищення стабільності.

Нагадаємо, 8 травня минулого року Грузія відкликала свого посла в Україні через призначення Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення грузинської влади - помилка.

У свою чергу прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія сказав, що посол відкликаний, щоб захистити відносини між країнами від авантюрних політиків.