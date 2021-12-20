Парламент Грузії негайно повертає до Києва свого посла

Відносини між Україною та Грузією завжди були дружніми. Тому торішній від'їзд грузинського посла з Києва був очікувано тимчасовим. Вчора, 9 квітня, виступаючи перед парламентом, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд негайно повернути до Києва посла через масштабне стягування військ Росії до кордону України.
Відзначимо, раніше заяву в зв'язку з ситуацією на Донбасі прийняв і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв'язків. Дипломати висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, в заяві говорилося, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує більш активну участь Північноатлантичного союзу в Чорноморському регіоні як фактор підвищення стабільності.
Нагадаємо, 8 травня минулого року Грузія відкликала свого посла в Україні через призначення Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення грузинської влади - помилка.
У свою чергу прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія сказав, що посол відкликаний, щоб захистити відносини між країнами від авантюрних політиків.
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