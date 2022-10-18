Парламент Естонії визнав росію державою-спонсором тероризму

14:40 18 жовтня Київ, Україна

Парламент Естонії оголосив росію державою, яка підтримує тероризм, а також закликав ЄС виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти росії та її союзника білорусі.



Заява була підтримана 88 депутатами парламенту, які утрималися чи проголосували проти не було.





У парламенті запевнили, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення "референдумів".



Парламент також підтримав розслідування, розпочате Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, а також вважає за необхідне проведення щодо винних у злочині агресії судового процесу у рамках спеціального міжнародного трибуналу.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Парламент оголошує російський режим терористичним, а російську федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якого необхідно спільно дати відсіч. Парламент закликає міжнародну спільноту ухвалити аналогічні декларації", - наголошується в заяві.

Крім того, згідно з заявою, парламент Естонії вважає за необхідне визнати збройні сили створених російською федерацією так званих "Донецької та Луганської народних республік" та приватну військову компанію "Вагнер" терористичними організаціями.

«Парламент підтримує вимогу позбавити російську федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН і закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти російської федерації та її союзника білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за введених раніше санкцій», - йдеться у заяві.

У документі парламент Естонії також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової допомоги Україні.

У травні Сенат Чехії (верхня палата парламенту) визнав злочини, скоєні російською армією в Україні геноцидом українського народу. Тоді ж Сейм Литви визнав росію терористичною державою: у одноголосно прийнятій резолюції йшлося про те, що війська росії вчинили масові військові злочини на території України.



У серпні Сейм Латвії оголосив росію спонсором тероризму та закликав ЄС призупинити видачу віз росіянам.. У серпні парламентська асамблея Ради Європи визнала правлячий режим у росії терористичним, а присутність країни в Раді безпеки ООН – незаконною.