Парламент Естонії визнав росію державою-спонсором тероризму

Парламент Естонії оголосив росію державою, яка підтримує тероризм, а також закликав ЄС виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти росії та її союзника білорусі.
Заява була підтримана 88 депутатами парламенту, які утрималися чи проголосували проти не було.
У парламенті запевнили, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення "референдумів".
Парламент також підтримав розслідування, розпочате Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, а також вважає за необхідне проведення щодо винних у злочині агресії судового процесу у рамках спеціального міжнародного трибуналу.
Парламент також підтримав розслідування, розпочате Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для з'ясування обставин злочинів, скоєних на території України, а також вважає за необхідне проведення щодо винних у злочині агресії судового процесу у рамках спеціального міжнародного трибуналу.
Крім того, згідно з заявою, парламент Естонії вважає за необхідне визнати збройні сили створених російською федерацією так званих "Донецької та Луганської народних республік" та приватну військову компанію "Вагнер" терористичними організаціями.
У документі парламент Естонії також закликає Європейський Союз та НАТО значно збільшити обсяг військової допомоги Україні.
У травні Сенат Чехії (верхня палата парламенту) визнав злочини, скоєні російською армією в Україні геноцидом українського народу. Тоді ж Сейм Литви визнав росію терористичною державою: у одноголосно прийнятій резолюції йшлося про те, що війська росії вчинили масові військові злочини на території України.
У серпні Сейм Латвії оголосив росію спонсором тероризму та закликав ЄС призупинити видачу віз росіянам.. У серпні парламентська асамблея Ради Європи визнала правлячий режим у росії терористичним, а присутність країни в Раді безпеки ООН – незаконною.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі