Парламент Эстонии призывает закрыть небо над Украиной

17:42 14 березня Київ, Україна

Сьогодні Riigikogu (Парламент Естонії) 90-ма голосами ухвалив звернення до парламентів країн-членів Європейського Союзу, НАТО та інших країн у зв'язку з агресією Росії проти України.

Парламент висловив підтримку захисникам української держави та народу в їх боротьбі проти Російської Федерації, яка розв'язала злочинну війну, та закликав повністю підтримати Україну.



Парламент наголошує, що неспровокована агресія та військові дії Російської Федерації є вічним злочином проти миру і що всі скоєні військові злочини мають бути покарані, а також закликає держави-члени ООН вжити негайних заходів щодо створення безпольотної зони для запобігання масовим жертвам серед цивільного населення України.

Riigikogu закликає парламенти всіх країн прийняти заяви, які закликають їх уряди підтримати запровадження додаткових санкцій щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, причетних до агресії. До негайного запровадження всеосяжного торговельного ембарго щодо РФ і Білорусі, що обмежило можливості агресивних держав вести війну.



Крім того, Парламент закликає держави закрити свій повітряний простір та порти для літаків та кораблів Російської Федерації.. Закликає членів Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувати за виключення Російської Федерації з Ради Європи та закликає держави-члени негайно ухвалити рішення з цього приводу.



А також закликає держави-члени підтримати офіційну заявку України на набуття статусу кандидата в члени ЄС та надати дорожню карту для досягнення членства в НАТО.

Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно.