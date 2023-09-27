Парламент Болгарії проголосував за постачання Україні непридатних ракет С-300

20:03 27 вересня Київ, Україна

Парламент Болгарії 27 вересня проголосував за постачання Україні непридатних ракет С-300 . Процедура ухвалення цього рішення проходила за "зачиненими дверима".

Про це повідомляє Sofia Globe.



Зазначається, що дебати тривали понад три години, розпочавшись на відкритому засіданні, а потім перейшовши за зачинені двері, щоб заслухати начальника Міноборони адмірала Еміля Ефтімова та другого командувача ВПС бригадного генерала Петьо Мірчева.



Потім парламент перейшов до наступного пункту порядку денного, залишивши точний результат голосування незрозумілим, а віце-спікер Росиця Кірова його не оголосила. Також не було зрозуміло, чому голосування було закрите.



Про ухвалення рішення щодо передачі України непридатних ракет С-300 журналістам повідомив представник партії "Рух за права та свободи". Проросійська партія "Відродження" виступила проти цього рішення, а Болгарська соціалістична партія залишила залу засідань.



Напередодні адмірал Ефтімов заявив Болгарському національному телебаченню, що ракети С-300, які Болгарія поставить Україні, становлять від трьох до п'яти відсотків від загальної кількості Болгарії, а озброєння, яке надала Болгарія, не впливає на боєздатність військових країн.