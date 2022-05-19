Паралельна реальність: лавров закликав ВООЗ утихомирити спроби Києва перешкоджати вторгненню

10:30 19 травня Київ, Україна

Цинізм росії не перестає дивувати, виявляється, російська федерація "полегшує" страждання мирних громадян в Україні.

Про це глава мзс росії сергій лавров заявив гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросу Адану Гебреїсусу, під час обговорення стану справ у сфері охорони здоров'я в Україні та на Донбасі.

лавров докладно виклав дії, що вживаються на щоденній основі в рамках так званої "спеціальної військової операції" (так у росії називають повномасштабне вторгнення в Україну - ред.), спрямовані на "полегшення страждань мирних громадян", і закликав ВООЗ натиснути на офіційний Київ, щоб він не заважав російським старанням.

російська сторона привела "конкретні факти" про причини гуманітарної кризи, що виникла в результаті "антиконституційного перевороту 2014 року" і "агресії київського режиму", що послідувала за ним щодо населення Донбасу і "тотальної блокади" самопроголошених Донецької та Луганської республік.



Абсолютно паралельна реальність...