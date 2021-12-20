Папа Римський зустрівся з прем'єром України Денисом Шмигалем

16:43 25 березень Київ, Україна

Під час зустрічі понтифіка і українського прем'єра в Апостольському палаці Ватикану , сторони обговорили кризу в системі охорони здоров'я і ситуацію на Донбасі.

Про це 25 березня повідомила пресслужба Ватикану.

"Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризі в галузі охорони здоров'я та драматичній ситуації на сході України; було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - поінформували у Ватикані.

Крім того, Папа Римський і Денис Шмигаль обмінялися подарунками.



Прем'єр-міністр подарував понтифіку мініатюру фігури дівчинки з меморіального комплексу Національного музею Голодомору.



Папа у відповідь вручив Шмигалю барельєф "Рука в руці", що символізує милосердя і братство.