Папа Римський зустрівся з прем'єром України Денисом Шмигалем

Під час зустрічі понтифіка і українського прем'єра в Апостольському палаці Ватикану, сторони обговорили кризу в системі охорони здоров'я і ситуацію на Донбасі.
Про це 25 березня повідомила пресслужба Ватикану.
Крім того, Папа Римський і Денис Шмигаль обмінялися подарунками.
Прем'єр-міністр подарував понтифіку мініатюру фігури дівчинки з меморіального комплексу Національного музею Голодомору.
Папа у відповідь вручив Шмигалю барельєф "Рука в руці", що символізує милосердя і братство.
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