Папа Франциськ відвідав у лікарні українських дітей-біженців

06:43 20 березня Київ, Україна

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу у Римі.

Про це повідомляє Vatican News.



Як зазначається, діти залишили Україну протягом перших кількох днів війни та проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії.. Також у лікарні є діти, які прибули нещодавно з тяжкими пораненнями.

"Тато побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикану", - йдеться у повідомленні.

За даними Ватикану, від початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.



Нагадаємо, минулої неділі Папа Франциск зробив заяву на підтримку України.



Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

"Цього тижня місто, яке носить ім'я діви Марії - Маріуполь - стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення", - заявив Франциск.

Папа також закликав Росію зупинити воєнні дії в Україні.