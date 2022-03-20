Папа Франциськ відвідав у лікарні українських дітей-біженців

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу у Римі.
Про це повідомляє Vatican News.
Як зазначається, діти залишили Україну протягом перших кількох днів війни та проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії.. Також у лікарні є діти, які прибули нещодавно з тяжкими пораненнями.
Як зазначається, діти залишили Україну протягом перших кількох днів війни та проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії.. Також у лікарні є діти, які прибули нещодавно з тяжкими пораненнями.
За даними Ватикану, від початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.
Нагадаємо, минулої неділі Папа Франциск зробив заяву на підтримку України.
Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.
Нагадаємо, минулої неділі Папа Франциск зробив заяву на підтримку України.
Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.
Папа також закликав Росію зупинити воєнні дії в Україні.
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