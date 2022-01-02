Паломництво хасидів до Умані скасовується

Арсен Аваков, враховуючи бажання хасидів приїхати до Умані, не дивлячись на заборону через коронавируса, заявив, що зробить все обмежувальні заходи, щоб паломники технічно не змогли потрапити в Україну на щорічне святкування Рош ха-Шана в цьому році.

В Україні введуть технічні обмеження, що роблять неможливим прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана в Умань в 2020 році. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу в п'ятницю, 21 серпня.

"У святим з коронавірусів, щоб припинити любе спекуляції на тему по ситуації зі святкуванням єврейського нового року в Умані: ми розуміємо всі ризики, які пов'язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджало близько 20-50 тис осіб в різні останні роки на паломництво. На жаль, ми зараз не можемо тобі дозволити такі ризики, тому будуть введені технічні обмеження і по суті святкування, яким воно було в формі останніх років, не буде ", - сказав Аваков.

За його словами, українські дипломати вже провели відповідні консультації з урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

"Я думаю, що кожен з віруючих прийме і зрозуміє наші обмеження. Цього року хресний хід православних церков також був скасований і тому я думаю, що цей баланс в ім'я здоров'я людей повинен бути відновлений ", - додав Аваков.

Міністр підкреслив, що "ми знайдемо механізми регулювання цього процесу для тих, хто не зважає на суспільними інтересами, у нас достатньо сил і можливостей".

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю попросив Україну заборонити хасидам паломництво в Умань. Святкування Рош Ха-Шана в нинішній ситуації з коронавірусів призведе до хвилі заражень, вважає ізраїльський відомство.

Також повідомлялося, що хасиди-паломники збираються в Умань, незважаючи на заборони. У Фонді імені Рабі Нахмана повідомили, що "якщо місто закриють, для хасидів це буде трагедія".