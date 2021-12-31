Пальчевський заявив про план відновлення української економіки

Бізнесмен і політик розповів для чого жив в різних районах Києва та повідомив про план під відновленню економіки країни.
Бізнесмен і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський створив партію, тому що знає, як зробити життя українців краще.
Крім того, бізнесмен пояснив, чому вирішив пожити в різних районах Києва.
Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова в київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОТЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".
Крім того, згідно з даними опитування, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.
За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
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