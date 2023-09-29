Палата представників США схвалила окремий транш для України на $300 млн

Спікер Кевін Маккарті, якому минулого тижня двічі не вдалося висунути законопроєкт, нарешті набрав достатню кількість голосів республіканців для ухвалення законопроєкту після того, як Палата представників вилучила з тексту 300 мільйонів доларів на озброєння України.

Хоча обидва проєкти схвалено, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлено російською пропагандою як відмова від України.