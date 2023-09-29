Палата представників США схвалила окремий транш для України на $300 млн

Палата представників США пізно ввечері 28 вересня переважною більшістю голосів схвалила нову допомогу Україні на суму 300 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Politico.
Окремий законопроєкт, розроблений для виділення цих коштів Києву, був ухвалений у четвер двопартійним голосуванням 311 проти 117. Ці кошти були виключені з проєкту оборонного бюджету США та за їхнє вилучення голосували окремо.
Крім того, у Палаті представників було ухвалено законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів. Законопроєкт підтримали лише два демократи. Більшість демократів виступили проти нього через консервативну політику. У той самий час за нього проголосували всі республіканці, крім двох.
Це голосування є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір розглянути на цьому тижні. Але поступова перемога Республіканської партії затьмарена дедалі ймовірнішим припиненням роботи уряду (шатдауном) у ці вихідні.
Про це повідомляє Politico.
Окремий законопроєкт, розроблений для виділення цих коштів Києву, був ухвалений у четвер двопартійним голосуванням 311 проти 117. Ці кошти були виключені з проєкту оборонного бюджету США та за їхнє вилучення голосували окремо.
Крім того, у Палаті представників було ухвалено законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів. Законопроєкт підтримали лише два демократи. Більшість демократів виступили проти нього через консервативну політику. У той самий час за нього проголосували всі республіканці, крім двох.
Це голосування є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір розглянути на цьому тижні. Але поступова перемога Республіканської партії затьмарена дедалі ймовірнішим припиненням роботи уряду (шатдауном) у ці вихідні.
Спікер Кевін Маккарті, якому минулого тижня двічі не вдалося висунути законопроєкт, нарешті набрав достатню кількість голосів республіканців для ухвалення законопроєкту після того, як Палата представників вилучила з тексту 300 мільйонів доларів на озброєння України.
Хоча обидва проєкти схвалено, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлено російською пропагандою як відмова від України.
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