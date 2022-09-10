Падіння Луганська та Донецька буде поштовхом для падіння Кремля, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що, якщо впаде Луганськ та Донецьк, у російській політичній еліті розпочнеться незворотний процес трансформації.

"Якщо впаде Луганськ та Донецьк, ви побачите, як швидко впадуть багато людей, які просто зникнуть, багато людей у російській політичній еліті. І там розпочнеться вже незворотний процес трансформації, навіть не треба буде чекати закінчення війни — він розпочнеться саме з падіння Луганська чи Донецька. Після цього там йтиме трансформація", - наголосив він.

Більше того, Подоляк зазначив, що так звана еліта "звіряче боятиметься" покарання за злочини проти України.

"Щоб побачити обличчя людей, які будуть фантастично налякані, за це треба воювати, зокрема. Щоб усі ці люди, це ірраціональне зло, були покарані у такому обсязі у прямому ефірі. Так само, як у прямому ефірі сьогодні світ дивиться, як убивають українців наших дітей. Треба подивитися, як ці люди по-звірячому боятимуться відповідальності і розумітимуть, що відповідальність точно їх отримає", — додав радник керівника Офісу президента. "Чому я хочу, щоб одна з ключових поразок була в Донецьку та Луганську? Росія зовсім інакше сприйматиме те, що відбувається, і наші вимоги, пояснив Подоляк. "А серед наших вимог докладно скажу пропозицію, але це не пропозиція, а ультимативна вимога видати нам усіх людей, незалежно від того, громадянами якої країни вони є, які влаштовували злочини, зокрема юридичного характеру", - зазначив радник керівника ОПУ.

Нагадаємо, 24 лютого росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, у тому числі й по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища та міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.