ПА ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою-спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.
Про це йдеться у тексті резолюції ПА ОБСЄ.
У документі йдеться, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК "Вагнер" від імені уряду Росії можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні.. У цьому контексті наголошується, що президент Росії владимир путін особисто визнав, що "вагнерівці" повністю фінансувалися російською владою.
Про це йдеться у тексті резолюції ПА ОБСЄ.
У документі йдеться, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК "Вагнер" від імені уряду Росії можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні.. У цьому контексті наголошується, що президент Росії владимир путін особисто визнав, що "вагнерівці" повністю фінансувалися російською владою.
Також у резолюції наголошується, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступних структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.
Зокрема, ПА ОБСЄ закликала держави-члени посилювати міжнародні норми, що чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнер" та його дій; відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.
Таке формулювання вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації.
За словами члена української делегації в ПА ОБСЄ, нардепки від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук у законодавстві США також є терміном "країна-спонсор тероризму".
Зокрема, ПА ОБСЄ закликала держави-члени посилювати міжнародні норми, що чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнер" та його дій; відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.
Таке формулювання вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації.
За словами члена української делегації в ПА ОБСЄ, нардепки від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук у законодавстві США також є терміном "країна-спонсор тероризму".
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