ПА ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

23:33 04 липня Київ, Україна

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою-спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.



Про це йдеться у тексті резолюції ПА ОБСЄ.



У документі йдеться, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК "Вагнер" від імені уряду Росії можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні.. У цьому контексті наголошується, що президент Росії владимир путін особисто визнав, що "вагнерівці" повністю фінансувалися російською владою.

"ПА ОБСЄ рішуче засуджує уряд Білорусі за його підтримку та дозвіл на будівництво для ПВК "Вагнер" військової бази на своїй території, що ставить під загрозу весь регіон країн Балтії", - йдеться у тесті резолюції.

Також у резолюції наголошується, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступних структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.



Зокрема, ПА ОБСЄ закликала держави-члени посилювати міжнародні норми, що чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнер" та його дій; відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.



Таке формулювання вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації.



За словами члена української делегації в ПА ОБСЄ, нардепки від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук у законодавстві США також є терміном "країна-спонсор тероризму".