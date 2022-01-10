Озвучено питання сьогоднішніх переговорів у Женеві

10:09 10 січень Київ, Україна





Перш ніж сісти за стіл переговорів, напередодні представники країн зустрілися на вечері, попередньо обговоривши майбутній діалог. За результатами цієї зустрічі Росія пророкує складні переговори, в той час як НАТО вважає, що з РФ можна знайти компроміс.



Вечеря тривала понад дві години, на ній були присутні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та інші російські офіційні особи та голова американської делегації, заступниця держсекретаря



З боку Росії прозвучали припущення, що майбутні переговори будуть діловими, але складними, що час марнувати вже ніхто не має наміру. У той самий час у НАТО заявили, що з Російською Федерацією все-таки можна знайти компроміс, але досягти його всього за одну зустріч буде неможливо. Понад те, незважаючи на вимоги російської сторони, Альянс не відмовиться від принципового підходу «відкритих дверей», коли йдеться про вступ України до НАТО.



Росія озвучила вимоги щодо «гарантій безпеки» Відомо, що 10 січня 2022 року в Женеві відбудеться зустріч російської делегації з американською для вирішення питань «гарантій безпеки», а також діяльності НАТО.Перш ніж сісти за стіл переговорів, напередодні представники країн зустрілися на вечері, попередньо обговоривши майбутній діалог. За результатами цієї зустрічі Росія пророкує складні переговори, в той час як НАТО вважає, що з РФ можна знайти компроміс.Вечеря тривала понад дві години, на ній були присутні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та інші російські офіційні особи та голова американської делегації, заступниця держсекретаря США Венді Шерман.З боку Росії прозвучали припущення, що майбутні переговори будуть діловими, але складними, що час марнувати вже ніхто не має наміру. У той самий час у НАТО заявили, що з Російською Федерацією все-таки можна знайти компроміс, але досягти його всього за одну зустріч буде неможливо. Понад те, незважаючи на вимоги російської сторони, Альянс не відмовиться від принципового підходу «відкритих дверей», коли йдеться про вступ України до НАТО.



Нагадаємо, що ще в грудні 2021 року РФ відправила Америці проєкти договорів щодо «гарантій безпеки» та «угод про заходи забезпечення безпеки» Росії та країн, що входять до Альянсу. У проєктах йшлося про недопущення у складі НАТО держав, які раніше входили до СРСР. Згідно з четвертою статтею відповідних документів, Росія вимагає не створювати військові бази на територіях колишніх радянських країн, у тому числі не використовувати їхню інфраструктуру з метою ведення військової діяльності та співпрацювати з ними у двосторонньому порядку.



Крім цього, Росія вимагає:

незавдання шкоди безпеці один одному;

щоб будь-які міжнародні організації за участю хоча б однієї сторони дотримувалися принципів Статуту ООН;

ніхто не повинен використовувати територію інших країн для того, щоб проводити військові підготовки та збройний напад проти інших держав;

не розміщувати збройні сили там, де вони можуть сприйматися іншою стороною як загроза національній безпеці;

зобов'язатися не розгортати ракети наземного базування поза національною територією;

не розгортати ядерну зброю поза національною територією, а також ліквідувати всю відповідну інфраструктуру, заборонити підготовку військових сил і цивільних осіб з тих держав, які не мають ядерної зброї.

Реакція України на вимоги Росії



Член українського МЗС у свою чергу заявив, що всі питання між Україною та НАТО вирішуватимуть виключно країни, що входять до складу Альянсу у співпраці з Україною. Він також зазначив, що саме Росія якраз і становить загрозу для євроатлантичного простору.



Про що попередньо поговорили Росія та США



Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг був проти конференції з Росією з метою «розділити зони впливу». Більше того, він заявляв, що НАТО нізащо не піде на компроміс щодо безпеки союзників, а також щодо прав будь-якої іншої країни приймати самостійне рішення щодо своєї долі.



А ось Сергій Лавров, у свою чергу, акцентував увагу на тому, що якщо з боку США не буде реакції на «гарантії безпеки», РФ буде змушена вживати всіх можливих заходів для усунення загрози нацбезпеці.