Озвучено ймовірну причину руйнування греблі Каховської ГЕС

14:43 07 червня Київ, Україна





За словами експертів, наявні докази вказують на те, що руйнація греблі спричинила вибух зсередини.. Журналісти видання нагадали, що місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах, що чули потужний вибух приблизно о 2:50, коли прорвало дамбу. Імовірною причиною руйнування греблі Каховської гідроелектростанції є вибух зсередини, пише видання The New York Times після спілкування з інженерно-технічними фахівцями та фахівцями з боєприпасів.За словами експертів, наявні докази вказують на те, що руйнація греблі спричинила вибух зсередини.. Журналісти видання нагадали, що місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах, що чули потужний вибух приблизно о 2:50, коли прорвало дамбу.

"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – приблизно 45 кг)", - йдеться у статті.

Експерти зазначили, що зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення такого ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності.



Професор інженерії та експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак зазначив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена. За його словами, навіть "пряме влучення снаряда" не може зруйнувати греблю.

"Для цього потрібна значна кількість енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію в процесі - вони величезні. У вас потужна сила води", - сказав Нік Глумак.

За словами професора інженерії в Університеті Меріленда та члена Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехера, який вивчав руйнування дамб, випадок із руйнуванням Каховської ГЕС підозрілий.



Він зазначив, що деякі греблі руйнуються через сильні потоки води, які їх переповнюють. Однак у такому разі руйнація починається із земляної частини греблі, з обох берегів.

"Але фотографії та відеозаписи показують, що Каховська ГЕС була прорвана спочатку посередині, поряд з електростанцією, що примикає до берега, що знаходиться під контролем Росії. Обидва кінці греблі спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня дедалі більша частина греблі руйнувалася», — йдеться у статті.

Журналісти видання наголошують, що навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.