Очікується нова хвиля цивільних росіян у Маріуполі

До захопленого та зруйнованого Маріуполя Донецької області у січні можуть приїхати близько 50 тисяч цивільних росіян, заявляє радник законно обраного міського голови міста Петро Андрющенко.
Про це повідомляє Андрющенко в Telegram.
"Маріуполь продовжують знищувати без перерви та вихідних. Сьогодні очікується нова хвиля цивільних окупантів після новорічних свят. Головне завдання – максимальне знесення та розчищення до стану "нуль". Очікуване зростання кількості громадян московії протягом січня до 50 тисяч осіб. Окупація триває",- йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє Андрющенко в Telegram.
"Маріуполь продовжують знищувати без перерви та вихідних. Сьогодні очікується нова хвиля цивільних окупантів після новорічних свят. Головне завдання – максимальне знесення та розчищення до стану "нуль". Очікуване зростання кількості громадян московії протягом січня до 50 тисяч осіб. Окупація триває",- йдеться у повідомленні.
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