Запеклі бої в Авдіївці: українські бійці завзято утримують свої позиції

09:52 13 жовтня Київ, Україна

В Авдіївці, Донецька область, ситуація залишається дуже складною вже четверту добу. Окупанти посилили обстріли та активні спроби просування за допомогою броньованої техніки, проте українські військові завзято утримують свої позиції.



У ефірі марафону новин начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш детально розповів про складну ситуацію на передовій. Бої тривають із запеклістю і без припинення, продовжуються перестрілки та артилерійські сутички. Ворожа авіація активно діє, завдаючи ракетних ударів. Місто Авдіївка зазнає інтенсивних обстрілів, а українські військові позиції також зазнають масованих артилерійських атак.



Окупанти прагнуть оточити Авдіївку, проводячи атаки з півночі та півдня. Незважаючи на страшні випробування, українські військові непохитні та стійко захищають свої позиції.



За словами Віталія Барабаша, окупанти не обмежуються обстрілами лише населених пунктів, що знаходяться безпосередньо на передовій лінії, вони також націлюються на тилові території. Села Очеретинської громади також зазнали обстрілів у нічний час.



За останню добу було підтверджено одного загиблого, чотирьох поранених, а також двох людей, які перебувають під завалами, чиї тіла поки не вдалося знайти.



Логістика в Авдіївці наразі дуже ускладнена, і постачання гуманітарної допомоги та продуктів харчування тимчасово призупинено через загострення ситуації. Органи влади активно дбають про проведення евакуації громадян, які бажають залишити небезпечні зони, та забезпечують місто всіма необхідними ресурсами, включно з продуктами харчування, медичними засобами та товарами гігієнічного догляду із запасом на кілька місяців.