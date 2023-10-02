Запеклі бої на Мар'їнському напрямку: рашисти стягують війська та техніку

На сході України тривають запеклі бої, особливо на Мар'їнському напрямку, де російські війська стягують нові підрозділи та техніку, а також продовжують безуспішні спроби штурмів. Головною метою російських загарбників залишається повна окупація Луганської та Донецької областей.
Про це інформував представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Про це інформував представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Він також додав, що окупанти продовжують перекидати мотострільців та підрозділи "Шторм-Z" на Мар'їнський напрямок, де вони беруть участь в атаках.
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