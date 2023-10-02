Запеклі бої на Мар'їнському напрямку: рашисти стягують війська та техніку

18:30 02 жовтня Київ, Україна

На сході України тривають запеклі бої, особливо на Мар'їнському напрямку, де російські війська стягують нові підрозділи та техніку, а також продовжують безуспішні спроби штурмів. Головною метою російських загарбників залишається повна окупація Луганської та Донецької областей.



Про це інформував представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Мар'їнка знаходиться фактично в тилу до Вугледару, де свого часу російські війська втратили значні сили та техніку, намагаючись прорватися до міста. З початку конфлікту у 2014 році Мар'їнка залишається фокусом бойових дій, і протягом останньої доби було зафіксовано 11 атак на цей напрямок”, - зазначив Штупун.

Він також додав, що окупанти продовжують перекидати мотострільців та підрозділи "Шторм-Z" на Мар'їнський напрямок, де вони беруть участь в атаках.