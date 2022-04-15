«ОВД-Інфо»: у росії заарештовано 960 людей за критику війни в Україні

11:03 15 квітня Київ, Україна

За 50 днів війни в Україні силовики затримали майже 15,5 тисячі учасників антивоєнних акцій у росії. Серед них є репортери, адвокати та неповнолітні. Обшуки пройшли у журналістів, правозахисників та активістів, повідомляє «ОВД-Інфо».



У зв'язку з протестами було заарештовано 960 осіб, половина цих випадків припала на Петербург. Суди засуджували до арешту терміном до 30 діб.



За статтею 20.3.3 КпАП про дискредитацію збройних сил рф заведено майже 1000 адміністративних справ. У деяких випадках затриманих притягували одразу за двома статтями: 20.3.3 та 20.2. КпАП (порушення порядку організації та проведення демонстрації). Ще дві справи порушено за статтею 20.3.4 КпАП (заклики до санкцій).



Також у росії порушено 84 кримінальні справи у зв'язку з критикою війни. 26 з них – через «фейки» про військових (стаття 207.3 КК), шість – про застосування насильства до представника влади (стаття 318 КК), чотири – про вандалізм (214 КК), одна – про хуліганство (213 КК).



"Ми розцінюємо ці кримінальні справи як частину запеклої боротьби влади зі свободою зборів, свободою слова, опозиційною та активістською діяльністю", - зазначили в "ОВД-Інфо".



У виданні зазначили, що також відбувається постійне посилення цензури: слово «війна» заборонено, а незалежні ЗМІ масово блокують.



Крім цього, Генпрокуратура оголосила, що участь в антивоєнних протестах може бути розцінена як участь у діяльності екстремістської організації (частина 2 статті 282.2 КК), якщо виходити на них закликали члени організацій, визнаних екстремістськими в рф. До таких належать, наприклад, структури, пов'язані з опозиціонером Олексієм Навальним.



В «ОВД-Інфо» вважають, що у майбутньому репресії можуть посилитися, і «поки що немає жодних підстав вважати, що на цьому держава зупиниться».