Відповідальний за блокаду Маріуполя російський генерал-полковник є одним із підозрюваних в організації "Іловайського котла"

15:49 22 березня Київ, Україна

Організацією блокади Маріуполя, яка проходить із 28 лютого, керує російський генерал-полковник Михайло Мізінцев.



Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



Припустити, що діями російських окупантів у Маріуполі керує саме Мізінцев, можна було також читаючи повідомлення російських медіа, зокрема:

російські видання з посиланням на заяву Мізінцева, який є начальником Національного центру управління обороною РФ, повідомляли про ультиматум, що Росія висунула українським захисникам Маріуполя;

російське видання Gazeta.ru цитувало заяву Мізінцева, де він виправдовував російські обстріли по маріупольцях, які намагаються залишити рідне місто, ліквідацією дезертирів.

У серпні минулого року Мізінцеву та ще одному російському генералу-полковнику Сергію Істракову оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Обидва, за даними слідства, організували та вчинили віроломне вбивство українських військових біля Іловайська у 2014-му під час їхнього виходу з оточення так званим "зеленим коридором".



У повідомленні Офісу Генерального прокурора на той час не називали імен російських військових, проте їх можна було знайти за посадами, зазначеними у повідомленні. Мізінцев з серпня 2012 по грудень 2014 року обіймав посаду начальника центрального командного пункту генштабу ЗС РФ.



Мізінцев раніше керував російською операцією у Сирії. Військові РФ там, за даними правозахисників з Amnesty International, так само як і в Маріуполі, навмисне чинили напади на лікарні та вбивали цивільних.