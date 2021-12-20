Відповідь України на «Кавказ-2020»

15:37 17 липень Київ, Україна

Міністр оборони Андрій Таран оголосив про проведення проведення стратегічного командного навчання, командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля-2020», у відповідь на навчання російської сторони «Кавказ-2020»

Про це Таран повідомив під час години запитань до уряду в парламенті.

«Одночасно з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань« Кавказ-2020 »керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України планується в цей же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічного командного навчання, командно-штабних навчань,« Об'єднані зусилля-2020 », - повідомив Таран.

Також на цих навчаннях планується перевірити здатність Генерального штабу в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО.



Також міністр розповів, що в даний час не виявлені ознаки безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.



Нагадаємо, українські Збройні Сили готуються до участі в 7 багатонаціональних військових навчаннях НАТО.