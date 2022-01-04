Відповідь українського Міністерства закордонних справ на критику Мінська

Стурбований ситуацією в сусідній Білорусі, президент України Володимир Зеленський висловив обережне пропозицію про те, що повторне проведення виборів могло б вирішити виниклу конфлікт. На що з білоруської сторони пішли вкрай критичні зауваження.

За повідомленням міністерства, у відповідь на критику МЗС Білорусі на поради президента Володимира Зеленського в МЗС України порадили Мінську відмовитися від насильства, бо це шлях в нікуди.

"Для нас Білорусь - сусідню державу, з яким ми завжди прагнули і прагнемо мати дружні відносини. Досвід української революції Переваги вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і світової друзів, а замість цього прокладати собі шлях вперед кийками - це шлях в нікуди ", - йдеться в заяві.

У МЗС побажали Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.

"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад", - відзначили в МЗС України.

Раніше з'явилося інтерв'ю Володимира Зеленського телеканалу Euronews, в якому він порадив Олександру Лукашенку провести нові вибори.

У МЗС Білорусі у відповідь заявили, що Мінськ потребує підтримки і розуміння, а не "заїжджених радах".