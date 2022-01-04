Відповідь українського Міністерства закордонних справ на критику Мінська

Стурбований ситуацією в сусідній Білорусі, президент України Володимир Зеленський висловив обережне пропозицію про те, що повторне проведення виборів могло б вирішити виниклу конфлікт. На що з білоруської сторони пішли вкрай критичні зауваження.
За повідомленням міністерства, у відповідь на критику МЗС Білорусі на поради президента Володимира Зеленського в МЗС України порадили Мінську відмовитися від насильства, бо це шлях в нікуди.
У МЗС побажали Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.
Раніше з'явилося інтерв'ю Володимира Зеленського телеканалу Euronews, в якому він порадив Олександру Лукашенку провести нові вибори.
У МЗС Білорусі у відповідь заявили, що Мінськ потребує підтримки і розуміння, а не "заїжджених радах".
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