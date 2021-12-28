Відповідь українського МЗС: старшого дипломата Росії висилають з України

МЗС України висловив рішучий протест проти незаконного затримання українського консула в Санкт-Петербурзі, назвавши дії РФ черговою провокацією, спрямованою на загострення відносин між Україною і Росією. У відповідь на висилку українського консула МЗС України зобов'язав покинути країну старшого дипломата посольства Росії в Україні. Про це повідомили на сайті відомства в суботу, 17 квітня.

"На тлі ескалації Російською Федерацією ситуації безпеки і масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії. Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі і надання йому розпорядження покинути територію РФ до 21 квітня. Повністю виключаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини з 1963 р. і "ще раз підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня", - додали в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в РФ затримали українського консула. Його підозрюють в одержанні закритої інформації з баз даних правоохоронних органів. Пізніше стало відомо, що затриманого в РФ дипломата відпустили через кілька годин.