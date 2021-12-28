Відповідь українського МЗС: старшого дипломата Росії висилають з України

МЗС України висловив рішучий протест проти незаконного затримання українського консула в Санкт-Петербурзі, назвавши дії РФ черговою провокацією, спрямованою на загострення відносин між Україною і Росією. У відповідь на висилку українського консула МЗС України зобов'язав покинути країну старшого дипломата посольства Росії в Україні. Про це повідомили на сайті відомства в суботу, 17 квітня.
Відзначається, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини з 1963 р. і "ще раз підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в РФ затримали українського консула. Його підозрюють в одержанні закритої інформації з баз даних правоохоронних органів. Пізніше стало відомо, що затриманого в РФ дипломата відпустили через кілька годин.
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