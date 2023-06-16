Відповідь українських агровиробників на протести польських фермерів

08:18 10 червня Київ, Україна

Попри рішення Єврокомісії щодо відновлення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі, польські фермери продовжують блокувати проїзд вантажівок з України.

Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація виробників молока заявили, що в суботу, 10 червня, перекриють на кордоні дорогу польським вантажівкам як дзеркальну відповідь на протести польських аграріїв. Про це йдеться у заяві Всеукраїнської аграрної ради.

Зазначається, що акція розпочнеться 10 червня о 10.00 у чотирьох міжнародних пунктах пропуску та триватиме до 00.00 14 червня.

Так, українські агровиробники перекриють рух польським вантажівкам перед пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин із боку України; у смт Краковець біля міжнародного пункту пропуску Краковець-Корчева; у с. Рата біля міжнародного пункту пропуску Рава-Руська; в с. Шегині біля міжнародного пункту пропуску Шегіні-Медика, у с. Старовойтове, вул. Прикордонники 1.

"Проведення заходу зумовлене категоричною незгодою українських аграріїв з діями польської сторони, які в односторонньому порядку, порушуючи торгові правила ЄС та рішення Єврокомісії щодо відновлення транзиту української сільськогосподарської продукції, продовжують фізично блокувати вантажівки з України на територію Польщі", - йдеться у заяві.

Українські аграрії також наголошують, що такою позицією польські фермери грають на руку путіну, бо хочуть, щоб українське зерно просто залишилося в Україні, а ціни зросли. І саме цього хочуть у Росії.

Нагадаємо, у п'ятницю повідомлялося, що польські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.

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