Відповідь українських агровиробників на протести польських фермерів

Попри рішення Єврокомісії щодо відновлення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі, польські фермери продовжують блокувати проїзд вантажівок з України.
Всеукраїнська аграрна рада та Асоціація виробників молока заявили, що в суботу, 10 червня, перекриють на кордоні дорогу польським вантажівкам як дзеркальну відповідь на протести польських аграріїв. Про це йдеться у заяві Всеукраїнської аграрної ради.
Зазначається, що акція розпочнеться 10 червня о 10.00 у чотирьох міжнародних пунктах пропуску та триватиме до 00.00 14 червня.
Так, українські агровиробники перекриють рух польським вантажівкам перед пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин із боку України; у смт Краковець біля міжнародного пункту пропуску Краковець-Корчева; у с. Рата біля міжнародного пункту пропуску Рава-Руська; в с. Шегині біля міжнародного пункту пропуску Шегіні-Медика, у с. Старовойтове, вул. Прикордонники 1.
Українські аграрії також наголошують, що такою позицією польські фермери грають на руку путіну, бо хочуть, щоб українське зерно просто залишилося в Україні, а ціни зросли. І саме цього хочуть у Росії.
Нагадаємо, у п'ятницю повідомлялося, що польські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
Україна надіслала ноту Польщі у зв'язку з блокуванням КПП на кордоні
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі