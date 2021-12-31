Відповідь Росії: розірвано 7 договорів в рамках СНД

16:45 19 серпень Київ, Україна

У середу, 19 серпня, Кабмін прийняв рішення про вихід України з договорів про цивільну авіацію, які були укладені в рамках СНД.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення було прийнято через анексії Російською Федерацією українських територій.
"Це, в першу чергу, відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексії наших територій", - прокоментував Шмигаль.
Йдеться про такі документи:
  • Рішення про створення міждержавної консультативної ради "Радіонавігація"
  • Угода про Далекий радіонавігаційного забезпечення в Співдружності незалежних держав
  • Угода про практичному використанні статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
  • Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації
  • Угода про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання
  • Меморандум про принципи взаємодії та співпраці в галузі цивільної авіації
  • Рішення про реформування міждержавної консультативної ради "Радіонавігація"