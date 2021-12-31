Відповідь Росії: розірвано 7 договорів в рамках СНД

16:45 19 серпень Київ, Україна

У середу, 19 серпня, Кабмін прийняв рішення про вихід України з договорів про цивільну авіацію, які були укладені в рамках СНД.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення було прийнято через анексії Російською Федерацією українських територій.

"Це, в першу чергу, відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексії наших територій", - прокоментував Шмигаль.

Йдеться про такі документи: