Відповідь РФ на лист США із пропозиціями "гарантій безпеки"

11:55 18 лютий Київ, Україна





«Для деескалації ситуації навколо України важливим є виконання наступних кроків: МЗС РФ оприлюднило відповідь на лист США з пропозиціями "гарантій безпеки". У своєму листі Росія виклала список вимог зниження напруги в регіоні.

примус Києва до виконання "Комплексу заходів";

припинення постачання в Україну зброї;

відкликання з України всіх західних радників та інструкторів;

відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території».

Цікаво, що чи не вперше Росія в офіційних документах вказує на необхідність «примусу» України до виконання Мінських угод, а також уперше публічно вимагає повного припинення взаємодії Україна-НАТО.



Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців Росія нарощує військову присутність вздовж кордону з Україною. Захід та Україна бачать у таких діях підготовку Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. У той самий час офіційна Москва все спростовує і заявляє про нагнітання істерії з боку Заходу. Мовляв, війська пересуваються російською територією у межах навчань, це є суверенним правом Росії.



США та країни-члени НАТО вимагають від Росії відведення військ від кордону України, якщо наміри Кремля справді мирні. Днями Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин, використовуючи зобов'язання Росії як члена ОБСЄ надавати таку інформацію. Втім, Москва проігнорувала звернення. Україна та Захід вважають це доказом підготовки Росії до повномасштабної агресії.