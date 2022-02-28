Відповідь Пентагона на ядерні загрози Росії

Пентагон: «Українці чинять неймовірний опір окупанту, вигадують креативні способи зупинки колон з російськими танками».
Залякування ядерною зброєю - це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України, заявили в Пентагоні.
У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна щодо ядерної зброї. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень.
"У нас немає підстав сумніватися у достовірності цих повідомлень", - сказав він.
Американський чиновник також зазначив, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України. Ця ескалація, на його думку, тому що потенційно задіяні сили, які у разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато небезпечнішою.
"Ми, як і раніше, впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", - сказав чиновник Міноборони США.
Він також наголосив, що українці чинять неймовірний опір окупанту, вигадують креативні способи зупинки колон з російськими танками.
Залякування ядерною зброєю - це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України, заявили в Пентагоні.
У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна щодо ядерної зброї. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень.
"У нас немає підстав сумніватися у достовірності цих повідомлень", - сказав він.
Американський чиновник також зазначив, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України. Ця ескалація, на його думку, тому що потенційно задіяні сили, які у разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато небезпечнішою.
"Ми, як і раніше, впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", - сказав чиновник Міноборони США.
Він також наголосив, що українці чинять неймовірний опір окупанту, вигадують креативні способи зупинки колон з російськими танками.
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