Відповідь на "сигнали": глава України запропонував публічні переговори з рф

15:00 17 листопада Київ, Україна

На отримані сигнали від лідерів інших країн про бажання рф розпочати переговори, глава України Володимир Зеленський запропонував публічну форму переговорів, тому що росія веде публічну війну.





Як зазначив Зеленський, щоб у світових лідерів не залишилося жодних питань про готовність України до врегулювання, він Він наголосив, що не хоче переговорів «за лаштунками».Як зазначив Зеленський, щоб у світових лідерів не залишилося жодних питань про готовність України до врегулювання, він зазначив на саміті G20 десять кроків для відновлення миру . Серед них радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека України, виведення російських військ, обмін усіх полонених та повернення депортованих, відновлення територіальної цілісності та недопущення нової ескалації.

«Якщо росія каже, що ніби хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями», — заявив Зеленський і попросив не пропонувати Україні «компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю».

Він також виступив проти нових «мінських угод», оскільки вважає, що росія порушить їх одразу після укладання.



Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що виступ Зеленського на саміті G20 свідчить про те, що він не слухає поради Заходу з переговорів. Він назвав його риторику "войовничою та русофобською", а вимоги - "неадекватними та нереалістичними". У кремлі також вважали, що промова Зеленського підтверджує небажання Києва вести переговори. У зв'язку з цим прессекретар президента росії дмитро пєсков сказав, що війну буде продовжено.



У відповідь на це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що «чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру, тим катастрофічніша ситуація для кремля та жорсткіша позиція України».



У Києві неодноразово наголошували, що ключовою умовою для початку переговорів є виведення російських військ. Однак у москві на це категорично не погоджуються, і поки ця позиція не змінюється, підтвердили в МЗС.

«Такі умови неприйнятні. Президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, звісно, повинні враховувати ситуацію на землі», - сказав заступник голови відомства Олександр Грушко.

З початку війни росія та Україна проводили переговори чотири рази. Перші три очні зустрічі відбулися у білорусі у лютому-березні, а четверта – 29 березня у Стамбулі. Київ заявив про звуження можливості для переговорів про мир у квітні — після того, як у залишеній російськими військами Бучі було знайдено десятки трупів мирних жителів. У травні контакти сторін щодо врегулювання припинилися повністю.