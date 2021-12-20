Відповідь Китаю на указ Зеленського щодо повернення "Мотор Січі"

У МЗС КНР не згодні з рішенням Володимира Зеленського про націоналізацію "Мотор Січі", вони закликали українську владу дотримуватися прав і інтересів китайських інвесторів.
Про це повідомляє ТАСС.
Позавчора Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про повернення підприємства "Мотор Січ" у власність держави.
Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій підприємства Мотор Січ.
Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій підприємства Мотор Січ.
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