Відповідь Китаю на указ Зеленського щодо повернення "Мотор Січі"

10:56 25 березень Київ, Україна

У МЗС КНР не згодні з рішенням Володимира Зеленського про націоналізацію "Мотор Січі", вони закликали українську владу дотримуватися прав і інтересів китайських інвесторів.
 
Про це повідомляє ТАСС.
"Ми бачили відповідну заяву. Ми закликаємо українську сторону захищати законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів і належним чином вирішити відповідні питання", - сказала представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн.
Позавчора Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 11 березня про повернення підприємства "Мотор Січ" у власність держави.

Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій підприємства Мотор Січ.