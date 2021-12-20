Відповідь Китаю на указ Зеленського щодо повернення "Мотор Січі"

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми бачили відповідну заяву. Ми закликаємо українську сторону захищати законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів і належним чином вирішити відповідні питання", - сказала представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн.