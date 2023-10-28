Відповідь батальйону Сибір: Росія заганяє полонених ЗСУ в "добровольчі формування"

09:26 28 жовтня Київ, Україна

Очевидно, що факт наявності в лавах ЗСУ батальйону Сибір і Лесіону Свобода Росії і Російського добровольчого корпусу, які б'ються на боці України, не дають спокою кремлівській владі.

Росія вирішила організувати "добровольчі формування" з українських військовополонених. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW у звіті за 27 жовтня.

Але якщо десятки росіян і представників етнічних меншин у Росії прибули в Україну через треті країни, щоб боротися з режимом Кремля, то російська влада змушує українських військовополонених вступати в "добровольчі формування", які воюватимуть в Україні.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що так званий "добровольчий батальйон" Богдан Хмельницький "завербував" близько 70 українських військовополонених із різних російських колоній, розпочав підготовку і після завершення навчання буде розгорнутий на невизначеній ділянці лінії фронту.

Аналітики ISW зазначають, що примус військовополонених до участі у бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути відправлений або утримуватися в районах, де він може потрапити під вогонь у зоні бойових дій", а також не може "використовуватись на роботах, що мають шкідливий для здоров'я або небезпечний характер".

Нагадаємо, 25 жовтня видання Bloomberg повідомило, що в Україні формують батальйон, який повністю складається з громадян Росії, готових воювати проти режиму Володимира Путіна.