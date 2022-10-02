Відступ з Лиману став політичним програшем для Росії - розвідка Британії

Виведення російських військ із Лимана Донецької області викликало нову хвилю публічної критики російського військового керівництва з боку чиновників. Про це повідомили у розвідці Великобританії.
Зазначається, що в оперативному відношенні місто важливе, тому що контролює ключовий шлях, що перетинає річку Сіверський Донець. Саме за нею Росія намагається зміцнити свою оборону.
Більше того - подальші втрати території, які Москва незаконно окупувала, ймовірно, призведуть до посилення цієї громадської критики та посилення тиску на найвище командування.
Також у розвідці Британії повідомили, що Ліман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів.
Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що Ліман наразі під контролем України.
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