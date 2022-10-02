Відступ з Лиману став політичним програшем для Росії - розвідка Британії

12:08 02 жовтня Київ, Україна

Виведення російських військ із Лимана Донецької області викликало нову хвилю публічної критики російського військового керівництва з боку чиновників. Про це повідомили у розвідці Великобританії.

Зазначається, що в оперативному відношенні місто важливе, тому що контролює ключовий шлях, що перетинає річку Сіверський Донець. Саме за нею Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею через те, що місто розташоване в Донецькій області.. Це той регіон, який нібито росія прагнула "звільнити" і намагається незаконно анексувати", - зазначають британські розвідники.

Більше того - подальші втрати території, які Москва незаконно окупувала, ймовірно, призведуть до посилення цієї громадської критики та посилення тиску на найвище командування.

Також у розвідці Британії повідомили, що Ліман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що Ліман наразі під контролем України.