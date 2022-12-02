Відступ із Херсона послабив можливості окупантів проводити масштабні операції — британська розвідка

13:33 02 грудня Київ, Україна

Відступ росії із західного берега річки Дніпро у Херсонській області обмежив потенціал росії відновити ефективні широкомасштабні наземні операції.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



У відомстві зазначили, що відступ росіян минулого місяця надав ЗСУ можливість завдати ударів по додатковим російським матеріально-технічним вузлам та лініям зв'язку і ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістів перенести вузли поставок, включаючи залізничні пункти перевалки, далі на південь. та схід.



Російським підрозділам логістики потрібно буде виконувати додаткові трудомісткі навантаження та розвантаження із залізниці на автомобільний транспорт, а дороги надалі залишатимуться вразливими для української артилерії, заявили у британській розвідці.