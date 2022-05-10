Усунення путіна - єдиний спосіб захистити Захід

11:48 10 травня Київ, Україна

Головний дипломат Литви заявив, що усунення президента росії від влади є єдиним способом убезпечити Захід та його союзників від майбутніх погроз.



За словами Ландсбергіса, щорічна промова путіна до Дня перемоги була "неприємною" та "похмурі обличчя" генералів та інших людей є ознаками провалу в українській війні. Однак він сказав, що поранений путін може бути ще небезпечнішим, і що єдиний спосіб усунути загрозу – це усунути його.



"На наш погляд, поки нинішній режим буде при владі, навколишні країни будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки путін, а й увесь режим, бо, знаєте, хтось може змінити путіна і змінити його найближче оточення, але на його місце може прийти інший путін», – сказав Ландсбергіс.



"І тому, поки існує режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні країни перебувають у небезпеці. І якщо одна річ була доведена тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії, в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, то це те, що росія – агресивна країна. Це цілком зрозуміло", - підкреслив Ландсбергіс.



/>Литва – одна з трьох балтійських держав, які серед союзників по НАТО, найімовірніше, найбільше стурбовані можливим наміром росії повернути їх під владу москви.



За словами Ландсбергіса, Литва користується підтримкою, яку їй надають союзники з НАТО та інші країни зі східного крила Альянсу. Проте він сказав, що Литва разом з іншими країнами Балтії – Естонією та Латвією – закликає НАТО зміцнити повітряну та морську оборону НАТО, а також забезпечити постійне розміщення військ Альянсу у країнах Балтії.