Ставлення виборців до опитування президента

11:23 26 жовтня Київ, Україна

Хоч остаточних результатів опитування Володимира Зеленського ще немає, але пріоритетним питанням серед виборців, що прийшли на місцеві вибори, стало питання про ідеї скорочення кількості нардепів.

Загалом опитування президента проігнорувала третина виборців, про це свідчать дані соціологічної групи Рейтинг.



З тих, хто проголосував за ідею довічного ув'язнення, понад 80%,

створення економічної зони на Донбасі - 45%,

скорочення депутатів в Раді - 95%,

легалізацію медичного канабісу - 70%.