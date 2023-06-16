Звідки у збитих іранських БПЛА Shahed деталі із країн-союзників України?

10:06 03 червня Київ, Україна

В одному з телеефірів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що у збитих ЗСУ іранських "шахедах" було виявлено деякі деталі, зроблені в країнах, які є союзниками України. Він висловив припущення, що запчастини могли бути закуплені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми їх ("Шахеди", – ред.) розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії", – сказав Данилов.

За його словами, це вже не перший зафіксований випадок, однак із цього питання вже розбираються.

Данилов не виключає, що запчастини могли бути закуплені ще до початку війни, оскільки багато БПЛА було зроблено в період з 2019 по 2021 рік.

"Але це, проте, не знімає певних процесів, які і зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - зазначив секретар РНБО.

Раніше в ГУР повідомлялося, що військова техніка Росії оснащена американськими мікрочіпами.

Нагадаємо, сучасні чіпи та мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.