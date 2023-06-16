Звідки у РДК під Білгородом виявилася американська техніка, - пояснили у ГУР

07:26 27 травня Київ, Україна

Після рейду російських добровольців до Білгородської області виник скандал. Причиною стало повідомлення Financial Times про те, що російські добровольці проникли на територію країни-агресора з технікою американського виробництва, зокрема бронетранспортерами M1224 MaxxPro та машинами Humvee. Адже США передавали Україні військову техніку з умовою її використання лише на території України.

В інтерв'ю Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що РДК використали техніку, відбиту у російських окупантів.

Черняк наголосив, що існують чіткі механізми контролю озброєння, отриманого Україною від партнерів. Він зазначив, що зброя була передана виключно для використання регулярними формуваннями української армії.

"Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодну одиницю зброї, надану американськими партнерами, не було передано Російському добровольчому корпусу", - сказав представник ГУР. "Захопили росіяни (російські окупанти – ред.), і Російський добровольчий корпус цю техніку відбив у них", - додав Черняк.

Раніше в легіоні Свобода Росії також заявили, що використовували під час свого рейду техніку, яку російські окупанти "відібрали у ЗСУ під Бахмутом, а ми успішно перетрофеїли".

Нагадаємо, 22 травня влада Білгородської області росії заявила, що до прикордонного Грайворонського району нібито увійшла "українська диверсійно-розвідувальна група". У трьох селах начебто відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії заявили про початок операції в Білгородській області зі звільнення росії від режиму володимира путіна. Українська розвідка зазначила, що на території Білгородської області діють лише росіяни, які створюють смугу безпеки для захисту українців.