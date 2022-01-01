Одкровення Лаврова про війну на Донбасі та погрози України

15:39 01 січень Київ, Україна

Поки що Європа із завмиранням стежить за натяками на переговори між Байденом та Путіним, Сергій Лавров по-своєму розкрив причину конфлікту на Донбасі та вказав на методи вирішення всіх ситуацій на кордоні з Україною. При цьому міністр був нелогічним і плутався у думках.

За словами Лаврова, вимога "юридично зобов'язуючих гарантій" російської безпеки, які Кремль виставляє перед США та НАТО, обумовлена причиною "систематичного невиконання політичних зобов'язань" західними партнерами. Простіше кажучи, Захід постійно бреше, дивлячись у чесні та безневинні очі Росії.

Як висловився глава МЗС РФ, "замотати" ініціативи Москви у нескінченних дискусіях Росія не дозволить. А у разі продовження Заходом агресивної політики, Росії доведеться мимоволі виявити відповідні заходи та усунути все, що їй загрожує. Читаємо між рядками: Кремль загрожує воєнними діями.

Війну на Донбасі Лавров, що триває восьмий рік, назвав за звичкою "цивільною", і звинуватив у всьому уряд України, який не йде на російські умови мінської домовленості.

Якщо вірити його словам, саме Київ є загрозою безпеці Росії, дозволяючи НАТО проводити військові навчання на своїй території.

"Всі ці навчання пов'язані єдиним задумом і мають антиросійську спрямованість", - вважає Лавров. І тут же Лавров загрожує Києву: "На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", адже на Донбасі "проживають сотні тисяч громадян нашої країни, і Росія вживе всіх необхідних заходів для їхнього захисту".

Схоже, пан міністр теж "заблукав", коли вирішив взяти участь у "громадянській війні" на українській землі.

Нагадаємо, що масова роздача паспортів РФ мешканцям окремих районів Луганської та Донецької областей України пройшла під девізом "захисту прав і свобод" якраз напередодні виборів до російської Думи.. І хоча в них немає прописки, і власники таких паспортів не є повноцінними громадянами РФ, під страхом штрафів і звільнень цих новонавернених росіян змусили брати участь у виборах уряду РФ. Не варто питати, за яку партію вони проголосували.

За даними РНБО від 18 червня, на окупованому Донбасі було поширено 630 тисяч таких псевдо-паспортів.