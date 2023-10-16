Відключення електроенергії у 12 областях України: негода, обстріли та несправності

15:09 16 жовтня Київ, Україна

В Україні, одразу у 12 областях, сталося відключення електроенергії через несприятливі погодні умови, ворожі обстріли та технічні несправності.



Цю інформацію розповсюдило Міністерство енергетики України у понеділок, 16 жовтня.



Через несприятливі погодні умови було відключено електропостачання у 67 населених пунктах у чотирьох областях. Зокрема, у Київській області залишилися без світла 2,800 споживачів, у Кіровоградській області – 3,000 споживачів, у Хмельницькій області – понад 3,000 споживачів, а на Чернігівщині – понад 5,000 споживачів.



На Запоріжжі через технічні порушення залишилися без електроенергії 7,800 споживачів, а на Одещині - 2,600 споживачів.



У різних областях, зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській, частина споживачів залишилася без світла через ворожі обстріли. Ремонтні бригади активно працюють там, де забезпечено безпеку.



Вночі стався новий ракетно-дроновий удар по території України, що призвело до пошкодження ліній електропередачі та знеструмлення кількох житлових будинків у Полтавській області.