Відмовляючись від російського газу, Європа йде на поневіряння заради України

10:34 26 червня Київ, Україна

Росія повністю або частково відключила від постачання газу 12 країн Євросоюзу, заявила 24 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. На засіданні Євроради, тим часом, лідери країн ЄС доручили Єврокомісії працювати над терміновим пошуком недорогих енергоносіїв, щоб позбутися залежності від Росії.

"У ситуації, коли росія використовує газ як зброю, Єврорада закликає Єврокомісію продовжувати зусилля щодо термінового пошуку енергоресурсів за доступними цінами", - йдеться у заяві Євроради.

У ЄС не залишилося сумнівів у тому, що Кремль зробив Газпром основною зброєю в енергетичній війні. Європейці більше не вірять у "технічні причини" скорочення постачань та готуються до повної газової блокади з боку Росії.

На саміті G7 висунуть конкретний пакет пропозицій щодо посилення тиску на росію та продемонструють колективну підтримку України. Крім нових санкцій, лідери "сімки" обговорять кроки щодо стабілізації світових енергетичних ринків. Заходи мають ще більше скоротити доходи Росії від енергоносіїв, і водночас зменшити тиск на ринки.

США заборонили імпорт російських енергоносіїв та підтримали зусилля ЄС щодо стримування власної залежності від нафти та газу. Але американські офіційні особи стурбовані тим, що, наприклад, заборона Євросоюзу на страхування російських нафтових вантажів може виявитися контрпродуктивною.. І в результаті вони призведуть до різкого зростання цін, що наповнить бюджет Росії.

Після тривалих коливань Емманюель Макрон нарешті вирішив вкласти значні кошти у будівництво нових атомних електростанцій та альтернативну енергетику. Враховуючи кліматичні виклики та стратегічні імперативи, це є зараз найбільш розумним рішенням.

Німеччина оголосила тривогу через ситуацію в газопостачанні.. Це насамперед політичний сигнал. Він має мобілізувати всю Німеччину на повсюдну економію газу заради того, щоб увійти в зимовий опалювальний сезон з максимально заповненими газосховищами. Оголошення Берліном енергетичної тривоги означає новий рішучий крок на шляху прискореного подолання залежності від росії та найшвидшого позбавлення Газпрому його найбільшого експортного ринку.

Після скорочення поставок російського газу Німеччина та Австрія перезапустять і переобладнають деякі вугільні електростанції, влада Нідерландів теж зняла обмеження на роботу таких підприємств. Повернення до вугілля суперечитиме кліматичній політиці, що вже існує в Амстердамі та Берліні. Але без цього, за словами Міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, сховища до зими не заповнити.

Політики мають чітко розуміти, що за захист України та боротьбу проти путіна доводиться платити. І головне тут таке: вони не повинні виходити із того, що громадяни відмовляться платити цю ціну. Щонайменше шість із десяти європейців вважають важливим захищати такі європейські цінності, як демократія та особисті свободи громадян - навіть якщо це означає вищу інфляцію та зниження рівня життя... а дев'ять із десяти респондентів не підтримують путінську росію. Люди в Європі знають, за які цінності зараз веде боротьбу Україна.

Путінська стратегія розвитку Росії, як і раніше, відписує їй місце провідної енергетичної держави в регіоні, тоді як у європейських планах до 2050 року російським копалинам відводилася до війни скромна роль, що постійно зменшується. Агресія проти України лише прискорила цей рух протилежними курсами – новий план ЄС передбачає повну відмову вже до 2027 року.