Росіянам, що відмовилися воювати в Україні, загрожує кримінальна відповідальність

12:58 12 квітня Київ, Україна

Міністерство оборони росії оновило текст контракту для військовослужбовців зс рф, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі у так званій спецоперації на території України.



Про це у коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, що здійснює діяльність у рамках співпраці України і НАТО Олександр Данилюк.



«Розвідкою встановлено, що керівництвом мо рф (міністерства оборони росії – ред.) оновлено текстову частину контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень, за які передбачено кримінальну відповідальність для військових, внесено відмову від участі у «спецоперації», – заявив керівник ЦОР.

«Відомо, що у положеннях попередніх контрактів передбачалася відповідальність виключно за відмову від участі у війні, що суттєво ускладнювало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у «спецоперації» на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються брати участь у бойових діях на території України, застосовувалася частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу рф - відмова від виконання наказу», - підсумував Олександр Данилюк.

CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.



Також російські правозахисники з організації «Агора» повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати брати участь у так званій «спецоперації». За словами голови організації Павла Чикова, військові із 17 міст росії відмовилися воювати проти України.