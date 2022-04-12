Росіянам, що відмовилися воювати в Україні, загрожує кримінальна відповідальність

Міністерство оборони росії оновило текст контракту для військовослужбовців зс рф, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі у так званій спецоперації на території України.
Про це у коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, що здійснює діяльність у рамках співпраці України і НАТО Олександр Данилюк.
«Розвідкою встановлено, що керівництвом мо рф (міністерства оборони росії – ред.) оновлено текстову частину контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень, за які передбачено кримінальну відповідальність для військових, внесено відмову від участі у «спецоперації», – заявив керівник ЦОР.
Про це у коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, що здійснює діяльність у рамках співпраці України і НАТО Олександр Данилюк.
«Розвідкою встановлено, що керівництвом мо рф (міністерства оборони росії – ред.) оновлено текстову частину контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень, за які передбачено кримінальну відповідальність для військових, внесено відмову від участі у «спецоперації», – заявив керівник ЦОР.
CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.
Також російські правозахисники з організації «Агора» повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати брати участь у так званій «спецоперації». За словами голови організації Павла Чикова, військові із 17 міст росії відмовилися воювати проти України.
Також російські правозахисники з організації «Агора» повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати брати участь у так званій «спецоперації». За словами голови організації Павла Чикова, військові із 17 міст росії відмовилися воювати проти України.
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