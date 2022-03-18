Батько Софії Сапеги попросив у Лукашенка помилування для дочки

10:16 17 червня Київ, Україна

Як стало відомо, Андрій Сапега, батько росіянки Софії Сапеги, яка знаходиться в білоруській в'язниці, направив Олександру Лукашенку відеозвернення. У цьому зверненні він попросив президента Білорусі помилувати його дочку. Відео Андрія Сапеги опублікувало приморське інформаційне агентство PrimaMedia.

У ньому він розповів, що є батьком чотирьох дітей, Софія - його старша дочка.

"Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем це була звичайна дівчина", - сказав Сапега.

За його словами, під час протестів у Мінську вона була в Литві.

"І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, - це точно історія кохання, а не переконань. Я думаю, вона допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий привести всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена в протиправні дії", - заявив батько Сапеги.

Він зазначив, що також просить губернатора Приморського краю Олега Кожемяко сприяти в організації його особистої зустрічі з Лукашенком.

"Можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку. Прошу вас, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає життя", - додав Сапега.

Андрій Сапега уточнив, що зараз інтереси Софії представляють два юристи. Вони дали підписку про нерозголошення, а справі присвоїли гриф секретності, тому інформація, яку отримує сім'я - уривчаста і вкрай мізерна.

Нагадаємо, через декілька днів після затримання силовики Білорусі опублікували відео з Софією Сапегою. Дівчина на камеру "зізнається" у веденні Telegram-каналу, який публікує персональні дані білоруських силовиків, які били протестувальників. Незабаром повідомлялося, що сім'я Сапеги отримала від неї листа з СІЗО.

Пізніше стало відомо, що Сапега оскаржила в суді своє затримання.