Батько Софії Сапеги попросив у Лукашенка помилування для дочки

Як стало відомо, Андрій Сапега, батько росіянки Софії Сапеги, яка знаходиться в білоруській в'язниці, направив Олександру Лукашенку відеозвернення. У цьому зверненні він попросив президента Білорусі помилувати його дочку. Відео Андрія Сапеги опублікувало приморське інформаційне агентство PrimaMedia.
У ньому він розповів, що є батьком чотирьох дітей, Софія - його старша дочка.
За його словами, під час протестів у Мінську вона була в Литві.
Він зазначив, що також просить губернатора Приморського краю Олега Кожемяко сприяти в організації його особистої зустрічі з Лукашенком.
Андрій Сапега уточнив, що зараз інтереси Софії представляють два юристи. Вони дали підписку про нерозголошення, а справі присвоїли гриф секретності, тому інформація, яку отримує сім'я - уривчаста і вкрай мізерна.
Нагадаємо, через декілька днів після затримання силовики Білорусі опублікували відео з Софією Сапегою. Дівчина на камеру "зізнається" у веденні Telegram-каналу, який публікує персональні дані білоруських силовиків, які били протестувальників. Незабаром повідомлялося, що сім'я Сапеги отримала від неї листа з СІЗО.
Пізніше стало відомо, що Сапега оскаржила в суді своє затримання.
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