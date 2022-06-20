Звіти глав регіонів за добу

11:42 20 червня Київ, Україна

У Харкові інтенсивність обстрілів міста збільшилася, а на Херсонщині продовжуються бойові дії.

Відносно спокійно ніч пройшла на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині.



На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.



Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилася, у тому числі крайніх північних районів. Потерпілих попередньо немає.



По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби одна людина поранена. Активний обстріл на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п'ятеро постраждалих. У Первомайському Лозовського району один постраждалий. Також обстріл зазнала Золочівська громада.



Луганщина: ворог тричі атакував з повітря – у районах Білої Гори, Мирної Долини та одного із зруйнованих мостів, що з'єднують Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти регулярно обстрілюють, добиваючи залишки інфраструктури. Ще раз постраждали селища Павлоград та Синецький. Також у Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.



Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.



Донеччина: інтенсивність обстрілу наростає по всій лінії фронту. На добу - авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці. Щільні обстріли з артилерії, танків, РСЗВ "Град" та "Ураган" Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмута.



Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 6 приватних житлових будинків, адмінбудівлю відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобазу, Торецьку виправну колонію, лікарню. Одна людина загинула, семеро поранені (серед них - одна дитина).



Миколаївщина: учора були обстріли у Широківській громаді. Постраждалих немає, пошкоджено житлові будинки. Триває обстріл у Березнегуватській громаді. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.



Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, двоє отримали поранення. У другій половині дня вчора також були обстріли в Галицинові. Часткове руйнування житлових будинків. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало й село Лупареве. Інформація про пошкодження уточнюється. Внаслідок обстрілів села Красне Воскресенської громади припинилося подання енерго- та водопостачання. Руйнувань та постраждалих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.



Херсонщина: ситуація стабільно важка у Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджено та знищено будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.