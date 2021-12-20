Звіт Віталія Кличка про виконану за рік роботу. Пряма трансляція

Сьогодні, 15 грудня, у Колонній залі Київської міської держадміністрації відбувається звіт столичного голови Віталія Кличка.
Мер Києва розповідає про те, що було зроблено у місті у 2021 році та про плани на наступний рік.
З огляду на карантинні заходи та епідеміологічну ситуацію доступ на презентацією обмежений.
Ведеться онлайн-трансляція річного звіту Кличка.
Мер Києва розповідає про те, що було зроблено у місті у 2021 році та про плани на наступний рік.
З огляду на карантинні заходи та епідеміологічну ситуацію доступ на презентацією обмежений.
Ведеться онлайн-трансляція річного звіту Кличка.
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