Звіт розвідки США - це чергове гучне фіаско РФ - Кулеба

12:27 17 березень Київ, Україна

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США , в якому йдеться про втручання Кремля у вибори США.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до деструктивних дій проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - заявив Кулеба.