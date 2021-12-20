Звіт розвідки США - це чергове гучне фіаско РФ - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому йдеться про втручання Кремля у вибори США.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твіттері.
Як повідомлялося раніше, Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує на спроби Росії вплинути на результат виборів в Сполучених Штатах. При цьому наголошується, що Кремль мав на меті підтримати Дональда Трампа на президентських виборах, дискредитувати довіру громадян до демократичних процесів і посилити розкол в США.
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