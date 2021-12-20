Звіт розвідки США - це чергове гучне фіаско РФ - Кулеба

12:27 17 березень Київ, Україна

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому йдеться про втручання Кремля у вибори США.
 
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твіттері.
"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до деструктивних дій проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - заявив Кулеба.
Як повідомлялося раніше, Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує на спроби Росії вплинути на результат виборів в Сполучених Штатах. При цьому наголошується, що Кремль мав на меті підтримати Дональда Трампа на президентських виборах, дискредитувати довіру громадян до демократичних процесів і посилити розкол в США.