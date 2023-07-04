Звіт групи Єрмака-Макфола: у російській зброї виявили понад тисячу іноземних компонентів

15:38 04 липня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті міжнародної робочої групи щодо санкцій проти росії (група Єрмака-Макфола).



За оцінками Королівського інституту США, російський Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для ракет, незважаючи на введені країнами санкційні заходи. У російській зброї знайшли загалом 1057 окремих зарубіжних деталей.Про це йдеться у звіті міжнародної робочої групи щодо санкцій проти росії (група Єрмака-Макфола).За оцінками Королівського інституту США, російський ВПК використовує понад 450 різних типів зарубіжних компонентів у 27 різних системах обладнання. Багато з них виготовлені американськими компаніями, які виробляють мікроелектроніку.

"Фактично лише десять компаній відповідають більш ніж за 200 компонентів (близько половини від загальної кількості). І, що найголовніше, понад 80 із цих компонентів підпадають під експортний контроль США, але російським військовим таки вдалося отримати їх, можливо, через посередників із третіх країн", – йдеться у звіті.

У групі зазначають, що через критичну роль імпортних компонентів у російському військовому виробництві міжнародні санкції впливають на здатність росії виробляти ключові системи озброєння, включаючи бронетехніку, артилерію та ракети.



Водночас росія ще здатна виробляти ключові системи озброєння. Це пов’язано з поєднанням таких чинників як:

великі запаси ключових компонентів;

ухилення від обмежень через неузгодженість режимів експортного контролю;

порушення санкцій та недостатнє їхнє виконання.

"Незважаючи на те, що росія, схоже, знайшла способи отримати багато важливих ресурсів, вони не обов'язково мають таку саму якість і можуть також коштувати дорожче. Таким чином, основним обмеженням стала відсутність конкретних високотехнологічних компонентів", - йдеться у звіті.

Група проаналізувала дані про російське озброєння, виявлене в Україні з початку повномасштабного вторгнення.



Зазначається, що у 58 одиницях російської зброї знайшли загалом 1057 окремих зарубіжних компонентів, половину з них становлять мікрочіпи та мікропроцесори.



Також група визначила, що:

155 компаній ідентифікували як виробників цих компонентів, їхні штаб-квартири розташовані у 19 країнах;

18 компаній у США відповідальні за приблизно дві третини знайдених складових;

з 1185 кодів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) виявили 385 кодів, які можуть вказувати на потенційні порушення експортного контролю. З них лише 170, тобто менше половини входять до списку товарів подвійного призначення Євросоюзу, експорт яких потребує ліцензії.

Крім того, у звіті йдеться про те, що росія отримує західні продукти для виробництва зброї через Китай, Гонконг та Туреччину.