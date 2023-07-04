Звіт групи Єрмака-Макфола: у російській зброї виявили понад тисячу іноземних компонентів

Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для ракет, незважаючи на введені країнами санкційні заходи. У російській зброї знайшли загалом 1057 окремих зарубіжних деталей.
Про це йдеться у звіті міжнародної робочої групи щодо санкцій проти росії (група Єрмака-Макфола).
За оцінками Королівського інституту США, російський ВПК використовує понад 450 різних типів зарубіжних компонентів у 27 різних системах обладнання. Багато з них виготовлені американськими компаніями, які виробляють мікроелектроніку.
Про це йдеться у звіті міжнародної робочої групи щодо санкцій проти росії (група Єрмака-Макфола).
За оцінками Королівського інституту США, російський ВПК використовує понад 450 різних типів зарубіжних компонентів у 27 різних системах обладнання. Багато з них виготовлені американськими компаніями, які виробляють мікроелектроніку.
У групі зазначають, що через критичну роль імпортних компонентів у російському військовому виробництві міжнародні санкції впливають на здатність росії виробляти ключові системи озброєння, включаючи бронетехніку, артилерію та ракети.
Водночас росія ще здатна виробляти ключові системи озброєння. Це пов’язано з поєднанням таких чинників як:
- великі запаси ключових компонентів;
- ухилення від обмежень через неузгодженість режимів експортного контролю;
- порушення санкцій та недостатнє їхнє виконання.
Група проаналізувала дані про російське озброєння, виявлене в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Зазначається, що у 58 одиницях російської зброї знайшли загалом 1057 окремих зарубіжних компонентів, половину з них становлять мікрочіпи та мікропроцесори.
Також група визначила, що:
Зазначається, що у 58 одиницях російської зброї знайшли загалом 1057 окремих зарубіжних компонентів, половину з них становлять мікрочіпи та мікропроцесори.
Також група визначила, що:
- 155 компаній ідентифікували як виробників цих компонентів, їхні штаб-квартири розташовані у 19 країнах;
- 18 компаній у США відповідальні за приблизно дві третини знайдених складових;
- з 1185 кодів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) виявили 385 кодів, які можуть вказувати на потенційні порушення експортного контролю. З них лише 170, тобто менше половини входять до списку товарів подвійного призначення Євросоюзу, експорт яких потребує ліцензії.
Крім того, у звіті йдеться про те, що росія отримує західні продукти для виробництва зброї через Китай, Гонконг та Туреччину.
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