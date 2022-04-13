Звіт Генштабу минулої доби: Повітряні Сили України збили ворожий літак Су-25

06:56 13 квітня Київ, Україна

▪️Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Харківській та Запорізькій областях.



▪️Окупанти продовжують перекидання в Україну так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.



▪️На Сіверському напрямку не виключається утримання у прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.



▪️На Слобожанському напрямку триває часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції". На виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.



▪️На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.



▪️На Південнобузькому напрямку ворог намагається опанувати окремі населені пункти, успіху не має.



▪️На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи супротивника.