Звіт Генштабу по Донецькому напрямку: окупанти продовжують наступ

07:48 11 квітня Київ, Україна

У Донецькому напрямку противник продовжує зосереджуватись на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.



▪️Російська армія продовжує створювати угруповання військ для наступу на Слобожанському напрямку – він очікується найближчими днями.



▪️Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.



▪️ Ймовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об'єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їхнього знищення або виведення з ладу.



▪️На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харків, продовжуються артилерійські обстріли окремих районів міста.



▪️На Ізюмському напрямку йде повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних сил України. Для цього супротивник застосовує БПЛА "Орлан-10".



▪ Силами двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ у напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.



▪️У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту.

Силами окремих підрозділів ворог робив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка та Мар'янське.



▪️На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито 4 атаки ворога, знищено 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 одиниць автомобільної техніки та 8 артилерійських систем противника.