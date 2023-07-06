Відчайдушний крок: у США вважають, що росія може завдати ядерного удару по європейських членах НАТО

09:09 28 липня Київ, Україна

Росія може наважитися першою завдати ядерного удару по європейських членах НАТО, спираючись лише на ідею про те, що пряме військове втручання НАТО у війну в Україні неминуче, а отже, і конфлікт із усім блоком.





При цьому арсенал неядерних ракет великої дальності у російської армії суттєво скоротився під час воєнних дій проти України, а з ним і можливості конвенційного удару по НАТО. Таку оцінку у доповіді «Шляхи до ескалації росії проти НАТО» дають аналітики Rand Corporation — американського дослідницького центру, який виконує замовлення уряду США та Пентагону При цьому арсенал неядерних ракет великої дальності у російської армії суттєво скоротився під час воєнних дій проти України, а з ним і можливості конвенційного удару по НАТО.

«Кремль, таким чином, може або негайно вдатися до тактичної ядерної зброї, або зробити це набагато раніше в ході конфлікту, ніж якби його неядерні можливості не були розгублені внаслідок війни. Хоча рішення про використання таких (ядерних). — ТМТ) озброєнь матиме моментальні наслідки», російська військова доктрина припускає такий сценарій, а армія давно до нього підготовлена», - йдеться у доповіді.

Аналітики виділяють три основні фактори, які можуть навести кремль на думку, що конфлікту з НАТО не уникнути. По-перше, це можуть бути масштабні громадські виступи із закликом покарати росію за військові злочини. Навіть якщо уряди країн Заходу чинитимуть опір тиску, у кремля можуть виникнути сумніви, що рано чи пізно вони здадуться, пише Rand.



По-друге, росія може відреагувати на підвищену готовність або передове розгортання ударних засобів дальньої дії НАТО — у цьому випадку можливі превентивні удари.



По-третє, російське керівництво може вирішити, що НАТО вже бере участь у конфлікті, оскільки в Україні знаходяться добровольці та інструктори із Заходу, а постачання сучасних систем озброєнь потребує технічних радників.



Крім того, горизонтальну ескалацію, тобто залучення нових сторін у конфлікт, можуть спровокувати загрози військової поразки або внутрішня нестабільність у росії, в якій кремль може побачити «руку» Заходу.

"Метою превентивних ударів росії буде швидко схилити НАТО до того, щоб не робити подальших військових операцій", - пише Rand.

Нагадаємо, президент росії володимир путін 27 лютого наказав перевести стратегічні сили в особливий режим несення бойового чергування і погрожував безпрецедентними наслідками західним країнам, якщо ті втручатимуться в його плани в Україні. США взяли російську ядерну зброю на постійний контроль, а країни ЄС почали негайно запасати йод.



У травні Міноборони росії двічі проводило в Калінінградській області навчання з використанням ракетних комплексів «Іскандер», які здатні нести ядерні боєголовки і дотягнутися до європейських столиць, аж до Берліна.